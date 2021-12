Feriencamp übergeben : Rotarier helfen vor Ort – und in Odessa

Rotarier helfen vor Ort – und in Odessa

Das Bauprojekt „Ferienhaus für elternlose Kinder in Odessa“ ist abgeschlossen und bietet jetzt Platz für 40 Kinder. Foto: RC Neandertal

Erkrath/Odessa Der Rotary-Club Neandertal verteilt das ganze Jahr über Geldgeschenke. Er hat lokale und deutlich aufwändigere, globale Projekte im Visier.

Helfen, wo Hilfe benötigt wird, das haben sich Rotarier seit jeher auf die Fahne geschrieben. Davon profitieren zum einen hiesige Bürger, Vereine und Institutionen. Etwa das Trillser Franziskus-Hospiz, dem Uwe Mainz vom Rotary-Club (RC) Neandertal zu Beginn des Jahres eine 30.000-Euro-Spende übergeben hatte, zur Freude von Hospiz-Leiterin Silke Kirchmann: „Gerade in Coronazeiten, in der es mit der Spendenbereitschaft eher schwierig ist, hat es mich zutiefst beeindruckt, welche Wertschätzung der Club unserem Haus entgegenbringt“.

Weil Frieden und Völkerverständigung ein ebenfalls traditionelles Kernanliegen der Rotary-Clubs sind, weitet sich der Blick der Mitglieder aber auch regelmäßig ins Globale. Und so haben sich Uwe Mainz und Jürgen Draht von RC Neandertal kürzlich gemeinsam auf den Weg in die Hafenstadt Odessa (am Schwarzen Meer im Süden der Ukraine) gemacht, um dort die Schlüssel für ein ganz besonderes Ferienhaus zu übergeben – ein Sommercamp für elternlose Kinder, die aus der Ost-Ukraine geflüchtet sind.