METTMANN : Rotarier stehen Jugendlichen und anderen zur Seite

METTMANN „Wir tun was“ – das Motto des Rotary Clubs Mettmann ist Programm. Schwerpunkt sind soziale Projekte.

Mehr als ein halbes Jahr ist Dr. Michael Niklas Präsident des Rotary Clubs Mettmann. Seine Amtszeit läuft Ende Juni dieses Jahres aus. „Bei uns Rotariern ist es üblich, dass die Präsidentschaft pro Jahr rotiert. Damit wird die Verantwortung in regelmäßigen Abständen auf neuen Schultern verteilt. Denn die Präsidentschaft ist sehr arbeits- und zeitintensiv, da viele Veranstaltungen zu organisieren sind.“ Er fügt hinzu, dass der Präsident auch Unterstützung durch seinen Vorgänger und seinem voraussichtlichen Nachfolger erhalte. Zudem gebe es weitere fleißige Helfer, die im Vorstand mitarbeiten. Eine der Vorstandsmitglieder ist Anja Spohr, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. „Ich versuche, unsere vielfältigen Aktionen über den Clubrahmen hinaus bekannt zu machen. Vieles, was wir im Rotary Club durchführen, dringt kaum nach außen. Das ist aber nicht unbedingt schlimm, da wir schwerpunktmäßig soziale Aktionen durchführen. Da muss man nicht alles an die große Glocke hängen.“