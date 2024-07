Musikfestival im August Laut und deutlich gegen Rassismus

Themen wie Hass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind in der heutigen Gesellschaft präsent und gehören häufiger als gedacht zum Alltag. Viele Menschen und Gemeinden wollen dagegen angehen und setzen sich aktiv für Vielfalt und Toleranz in der Gesellschaft ein. Zu demonstrieren, ist eine Möglichkeit. In Mettmann finden nicht nur Demos statt, hier gibt es im Sommer das Musikfestival „ME against racism“, bei dem sich mehrere Bands verschiedenster Genres gegen Rassismus und Fremdenhass stark machen.