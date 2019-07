Erstmals Open-Air-Kino in Erkrath : „Rocketman“ singt unter freiem Himmel

Erstmals Open-Air-Kino in Erkrath

Das Toni-Turek-Stadion verwandelte sich erstmals in ein Open-Air-Kino. RP-Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Gelungene Premiere: Erstmals organisierte die Stadt Erkrath eine Freiluftkino-Aufführung. Sie war ausverkauft.

Premiere in Alt-Erkrath: Zum ersten Mal fand im Toni-Turek-Stadion ein Kinoabend unter Sternen statt. Die Stadt zeigte am Samstag „Rocketman“, in Kooperation mit dem Mondschein-Kino des Filmhauses Bielefeld. Ein Überblick über den Abend: