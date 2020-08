Johannes-Flintrop-Straße in Mettmann : Rockertreffen löst Polizeieinsatz aus

Mettmann Die von einem Zeugen herbeigerufene Polizei kontrollierte mehrere Personen, die sich dort aufhielten und anderen Passanten die Nutzung des Gehwegs vor der Gaststätte untersagen. Straftaten wurden aber nicht festgestellt.

