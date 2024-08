Mettmanner Vereine können sich jetzt bewerben Road Stop will soziales Projekt für Kinder unterstützen

Insgesamt vier Road Stop Filialen gibt es um Umkreis. Neben jener in Mettmann, finden sich auch in Wuppertal, Dortmund und Münster die Gastronomiebetriebe im amerikanischen Style. Zwar läuft es 2024 noch nicht wieder ganz so gut, wie es 2019 vor Corona der Fall war, aber Geschäftsführer Hubertus Brand ist zufrieden.