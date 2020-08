RP-Aktion im Kreis Mettmann : #RheinStories: Pony und Tomaten-Cappuccino

Mettmann Eine Woche lang machten die RP-Journalistinnen Marie Ludwig und Maren Könemann mit ihrem Bulli „Rheiner“ in Mettmann auf dem Halfeshof Station und sammelten Geschichten aus der Region.

Leben auf dem Bauernhof, das genießen die beiden RP-Journalistinnen nicht in vollen Zügen, sondern in einem alten VW-Bus, in dem sie für die Dauer ihrer Tour übernachten und den sie „Rheiner“ genannt haben. Nicht ohne Grund: Sie verfassen die „Rheinstories“, für die sie in dieser Woche in Mettmann Station machten. Marie Ludwig und Maren Könemann sind in Mettmann keine Unbekannten: Die Familie von Marie Ludwig lebt hier, Maren Könemann war hier Praktikantin der RP-Lokalredaktion.

Rheinstories – „ich fand das Projekt so klasse, einfach mit einem Bulli durch die Region zu fahren und zu schauen, was so läuft in der Gegend“, sagt Rapp und bringt damit die Zielsetzung des Projekts auf den Punkt. „Nachhaltigkeit“ ist ein Themenschwerpunkt der beiden jungen Frauen, und so war ihr Programm im Kreis Mettmann umfangreich: Sie trafen die Gründer von „Sperling Bags“ – die Wülfrather Björn und Katharina stellen nachhaltige Rucksäcke her und verkaufen sie online, auf Messen und in einem Mettmanner Geschäft. Sie kochten mit einer Foodstylistin Tomaten-Cappucino in der Höhle des Erkrather Restaurants „Neandertal No.1“, machten Yoga-Übungen in Mettmann, waldbadeten in Ratingen und trafen in Heiligenhaus eine Mutter, die ihren Sohn an Krebs verlor. Ihr Buch „Tigermama“ berichtet davon. „Das war die emotionalste Begegnung“, blickt Maren Könemann zurück. „Auf unserer Tour Einblicke haben wir erhalten, die man sonst nicht hätte. Alle waren total offen“, fügt Marie Ludwig hinzu.