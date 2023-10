Kunst aus Mettmann im Revier Zwei Mettmanner in Hattingen

In trüben Tagen wie diesen – das Wetter ist unschön, mit Allerheiligen und Allerseelen nahen die melancholischen Gedenktage – sind Abwechslung und Kunstgenuss eine Wohltat für die Sinne. Vom 3. bis 12. November findet in der Henrichshütte in Hattingen die 12. Revierkunst-Ausstellung statt, was nicht weniger als das Kultur-Event im Revier und in der Metropole Ruhr gilt.