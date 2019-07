Bildungsakademie des Kreises Mettmann : Notfallsanitäter bestehen ihre Prüfung

Mettmann Immer mehr Kandidaten entscheiden sich dazu, eine Weiterbildung zum Notfallsanitäter zu absolvieren.

Seit Gründung der Rettungsdienstschule an der Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann hat diese rund 20 Vorbereitungskurse durchgeführt und über 220 Prüflinge erfolgreich zu Notfallsanitätern ausgebildet.

Im Prüfungsverlauf stellten die Prüflinge ihre praktische medizinische Handlungskompetenz bei der Bearbeitung eines traumatologischen und eines internistischen Praxisbeispiels unter Beweis. Auf die praktische Prüfung folgte eine umfangreiche mündliche Prüfung in den Themenfeldern Kommunikation/Interaktion, Recht und Notfallmedizin.

Nach drei anstrengenden Tagen war den Absolventen die Erleichterung bei der Ergebnisbekanntgabe durch die stellvertretende Prüfungsvorsitzende Jessica Cosenza deutlich anzumerken. Der Leiter der Rettungsdienstschule John Bastian Etti beglückwünschte zur bestandenen Prüfung und verwies auf die bald endende Möglichkeit zur Ergänzungsprüfung. Diese darf es gemäß dem Notfallsanitäter-Gesetz nur noch bis Ende 2020 geben. Für das nächste Jahr erwartet die Bildungsakademie daher noch einmal einen Anstieg der Teilnehmerzahlen. Die Starttermine für die Vorbereitungskurse stehen bereits fest: In diesem Jahr gibt es noch zwei Kurse mit Beginn am 16. September und 2. Dezember. Im kommenden Jahr sind vier weitere Kurse geplant. Sie beginnen am 3. Februar, 23. März, 4. Mai und 31. August.