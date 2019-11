Kreis Mettmann : „Restaurant-Pranger“ bleibt umstritten

Mettmann Die Web-Seite „Topf Secret“ erhält offenbar immer mehr anonyme Beschwerden. Das will der Kreis nicht dulden.

Doch die Internetplattform ist bis heute heftig umstritten. Nutzer können dort die Ergebnisse von Hygienekontrollen in Restaurants, Bäckereien und anderen Lebensmittelbetrieben bei Behörden anfragen. Anschließend können die Berichte auf „Topf Secret“ um persönliche Daten geschwärzt online gestellt werden und sind so für andere Nutzer einsehbar. Ein Pranger, fanden Kritiker. Und die Lebensmittelkontrolleure im Kreis Mettmann bemängelten ein deutlich höheres und wesentlich ineffektiveres Arbeitsaufkommen. Statt sich um die wirklichen Fälle zu kümmern, müsse man reihenweise halbgaren Anschuldigungen nachgehen.

Das liegt womöglich daran, dass betroffene Betriebe das Recht haben, die Daten zu der jeweiligen Person übermittelt zu bekommen, die sich über sie beklagt hat. Da zieht es so mancher womöglich vor, in die Anonymität abzutauchen.

Die beschuldigten Betriebe hingegen können sich nicht wehren Das China-Restaurant „Lucky Garden“ in Hilden, das Amber-Hotel, „Christos Grill“, Ristorante „Da Domenico“, aber auch das griechische Lokal „Korfu im Kellertor“ in Haan, „Edeka“ in Erkrath oder die Pizzeria „Capri“ in Langenfeld zählen zu den Betroffenen, die Liste umfasste mehr als 60 Betriebe.