Mettmann : Erstes Fahrrad-Reparatur-Café an Flintrop-Straße für Geflüchtete

Erstes Fahrrad-Reparatur-Café an Flintrop-Straße für Geflüchtete

Mettmann Hilfe-in-Mettmann bleibt nun nicht länger virtuelles Portal zum Helfen und Schenken. Samstag werden im Repair-Café Fahrräder zur Neunutzung fit gemacht. Wer noch ein Fahrrad übrig hat – selbst wenn es etwas repariert werden muss – kann das Samstag zwischen 13 und 15 Uhr an der Johannes-Fintrop-Straße 127 tun.

Schwer begehrt sind dabei Fahrräder. Und weil es, auch durch den Ukraine-Krieg und Lieferengpässe bedingt, sozusagen keine neuen Fahrräder mehr gibt, dafür aber allerlei ausrangierte Schätzchen in Kellern, auf Speichern und in Garagen herumstehen, haben die Hilfe-in-Mettmann-Mitstreiter jetzt einen ersten Präsenztermin organisiert: „Der Rahmen für unser Fahrrad-Reparatur-Café steht jetzt“, lädt Stefan Osthaus zum Fahrradreparieren mit Grillspaß ein. Samstag, 14. Mai, ab 13 Uhr geht es auf dem Gelände von Gottfried Schulz, Johannes Fintrop Straße, los. „40 Gefährte vom Roller bis zum E-Bike für alle Geschlechter und Körpergrößen“ sind bereits gesammelt. „Sie sind alt, können aber wieder fahrtüchtig gemacht werden“. Per Shuttle werden geflüchtete aus ihren Unterkünften dafür zur Flintrop-Straße gebracht.