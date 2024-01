Karneval 2024 in Mettmann Beim närrischen Lindwurm sind alle Kita-Kids dabei

Dazu gibt es 2024 unter dem Motto „Wir sind jeck, wir sind bunt – bei uns geht‘s rund!“ einen Rekord: Zum ersten Mal beteiligen sich alle städtischen Kindertageseinrichtungen am Karnevalszug. Wenn Samstag, 10. Februar, der jecke Lindwurm von 14.11 Uhr an durch die Innenstadt zieht, wird es entsprechend viele junge Gesichter geben. „Die Vorbereitungen auf dieses närrische Spektakel laufen in den Einrichtungen auf Hochtouren, die Kinder freuen sich schon riesig“, teilt Stadtsprecher Thomas Lekies mit.