Mutmaßliches Mitglied der „Kaiserreichsgruppe“ Anklage erhoben – Mettmanner sollte „regionale Führungsrolle“ bei Umsturzplänen übernehmen

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied der terroristischen Vereinigung „Kaiserreichsgruppe“ erhoben. Der 49-jährige Deutsche aus Mettmann bei Düsseldorf sei hinreichend verdächtig, sich in der „Reichsbürger“-Gruppierung von Januar bis April 2022 betätigt und „ein hochverräterisches Unternehmen gegen den Bund vorbereitet zu haben“, teilte die Behörde am Freitag in Düsseldorf mit.