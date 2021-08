Kirchenmusik im Hochwassergebiet : Regionalkantor spielt in Mettmann für Flutopfer

Regionalkantor Matthias Röttger lädt ein. Foto: Gabriele Förster

Kreis Mettmann Matthias Röttger will mit zwei Benefizkonzerten in St.Lambertus den Flutopfern in Euskirchen und Bad Münstereifel helfen. Hier hat das Hochwasser die Kirchenmusik und ihre Ausführenden stark getroffen.

