Saisonaler Einkauf regionaler Produkte Bestes vom Bauern

Es ist die Zeit der Ernte. Der Herbst sorgt mit seiner Fülle an Obst und Gemüse für eine gesunde und vielfältige Auswahl an regionalen Köstlichkeiten. Das zeigt sich in den Hofläden, aber auch auf dem Mettmanner Markt. Hier hat Anneliese Palm gemeinsam mit ihrem Mann einen Obst- und Gemüsestand an der Unterführung. Vor zehn Monaten haben die Palms den Stand von Gut Katers übernommen und führen ihn in gewohnter Weise weiter. „Wir haben dieselben Lieferanten“, sagt sie. So ist hier regionales und saisonales Obst und Gemüse im Angebot. „Es kommt alles direkt vom Hof an den Stand“, sagt sie. Der Herbst wartet mit einigen Besonderheiten auf. „Natürlich sind es jetzt die Kürbisse, die groß rauskommen“, meint Anneliese Palm. Sie bezieht ihre Kürbisse von Landwirten aus Mettmann. „Außerdem haben wir neue Ernte an Äpfeln und Birnen“, erzählt sie. Auch Sorten, die nicht jeder hat. „So wie der Santana“, verrät Anneliese Palm. „Der ist für Allergiker geeignet.“