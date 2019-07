Mobilität : Regiobahn schließt Schienenlücke

WÜLFRATH/METTMANN Die Gleisverbindung von Mettmann an das DB-Netz bei Dornap ist hergestellt. Anwohner klagen.

Beinahe 20 Jahre hat er auf diesen Augenblick gewartet. Und nun war er da, dieser „Wow!“-Moment. Als Joachim Korn damals aus einem Planungsbüro als Geschäftsführer zur Regiobahn wechselte, war für ihn klar: „Wir wagen uns an die Streckenerweiterung in Richtung Wuppertal“.

Mit dem letzten Gleismeter ist er - mittlerweile pensioniert und mit der Projektleitung betraut - diesem Ziel nun ein großes Stück näher gekommen. Der Weg dorthin war nicht immer leicht. Firmenpleiten, Fledermäuse oder auch einfach nur das geduldige Warten auf Genehmigungen: Es gab so einiges, was die Sache kompliziert gemacht hat. Und auch jetzt heißt es wieder warten, denn noch liegt der Antrag auf Elektrifizierung unbeantwortet bei der Bezirksregierung. Lief das Genehmigungsverfahren auf Wuppertaler Gebiet relativ problemlos, so gibt es in Mettmann diverse Probleme mit Anliegern, deren Grundstücke die Regiobahn für ihr Vorhaben braucht. Einige wollen Abstandszahlungen, andere stören sich am befürchteten Elektrosmog. Wieder andere haben ihren Anwalt eingeschaltet und möglicherweise sind gerichtliche Klärungen nötig.