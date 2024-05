Zusatzwerkstatt für Regiobahn Mettmann Hoffen auf baldige Rückkehr zum 20-Minutentakt

Mettmann · Das ist eine gute Nachricht: Die Regiobahn hat in einer externen Werkstatt zusätzliche Zeiten buchen können. So sollen die Züge rascher auf die Strecke zurückkehren. Was ein Fan über die Lage der Bahn denkt.

17.05.2024 , 09:00 Uhr

Momentan stehen zu viele Signale auf Rot - bei der regiobahn. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer