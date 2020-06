S28 in Mettmann : Regiobahn: Durchsagen sind derzeit nicht möglich

Die Regiobahn verlängert derzeit ihre Strecke in Richtung Wuppertal. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann Weil das Betriebsleitsystem erneuert wird, gibt es derzeit keine aktualisierten Fahrgastinformationen an den Bahnsteigen. Grund für die Modernisierung ist die Verlängerung der Eisenbahnstrecke nach Wuppertal.

(arue) Die akustischen und visuellen Fahrgastinformationen an den Stationen der Regiobahn bleiben bis zur vollständigen Abnahme des Betriebsleitsystems, die für den 3. Juli terminiert ist, weiter abgeschaltet. Darauf weist das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung hin. Darüber hinaus können keine Daten zum Zugverkehr der S28 in den Online-Auskunftssystemen bereitgestellt werden. Auch die Anzeigen zur Auslastung der Parkplätze Mettmann Stadtwald und Neanderthal werden derzeit nicht aktualisiert.

Währenddessen gehen im Hintergrund die Arbeiten an dem neuen Betriebsleitsystem weiter: Mit der Verlängerung der Eisenbahnstrecke von Mettmann nach Wuppertal war der Bau eines neuen Elektronischen Stellwerks Mettmann (ESTW) und die Erneuerung des Betriebsleitsystems erforderlich. Das neue Stellwerk wird nun in der Nacht von Sonntag auf Montag endgültig in Betrieb genommen. Auch der Umzug der Betriebsleitzentrale in neue Räume sei abgeschlossen, berichtet die Sprecherin der Regiobahn, Sabine Hovermann.

In einem weiteren Schritt werde anschließend das neue Betriebsleitsystem in Betrieb genommen, das beispielsweise die aktuellen Daten zu den Fahr- und Ankunftszeiten der Züge zur Information an die Fahrgäste an die elektronischen Auskunftstafeln der Haltestellen sendet und die Durchsagen steuert. Auch der Zugbetrieb wird von diesem Leitsystem gesteuert. Das Kundencenter, An der Regiobahn 13, ist ab Montag, 8.30 Uhr, geöffnet.

