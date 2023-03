Segnungsfeier für Regenbogen-Paare Kirche geht in Mettmann neue Wege

Mit den Worten „liebe Liebende“ leitet Pfarrer Ullmann einen besonderen Gottesdienst in der Thomas Morus-Kirche ein. Ihm gegenüber sitzen an diesem Nachmittag nicht nur Gläubige aller Altersstufen. Liebende aller Sexualitäten waren gekommen, um gemeinsam vor und mit Gott die Liebe in ihrer ganzen Vielfalt zu zelebrieren. Es war der erste Segnungsgottesdienst dieser Art und dieser Offenheit für die örtliche Gemeinde, organisiert wurde er von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Regenbogenkirche für alle“.