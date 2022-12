Weihnachtsfest in Mettmann Was Sie zum Umtausch von Geschenken wissen sollten

Fällt nach dem Kauf auf, dass etwas an dem Geschenk nicht in Ordnung ist, haben Beschenkte klare Rechte. Nach dem Kauf können zwei Jahre lang Ansprüche wegen eines Mangels geltend gemacht werden. Als Mangel gilt übrigens auch eine schlecht verständliche oder fehlerhafte Montage- oder Bedienungsanleitung. Bevor Betroffene jedoch den Kaufpreis zurückerhalten oder mindern können, hat der Händler die Möglichkeit, die Ware zu reparieren oder mangelfreien Ersatz zu liefern. Auch wichtig zu wissen: Zeigt sich an der Ware innerhalb der ersten zwölf Monate ein Fehler, wird angenommen, dass dieser schon von Anfang an bestand.