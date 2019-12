Carl-Fuhlrott-Realschule in Mettmann : Rechnen lernen mit dem Schulhund

Carl-Fuhlrott-Realschule in Mettmann

Mettmann Die kleine „Nelly“ begleitet Lehrerin Inga Bruns täglich in die Carl-Fuhlrott-Realschule. Die Schüler sind begeistert.

Etwas ist anders im Klassenraum der 6b in der Carl-Fuhlrott-Realschule. Hier sind nicht nur die Schüler mit ihrer Klassenlehrerin Inga Bruns zu finden, sondern noch ein kleiner vierbeiniger Geselle. Es ist Nelly, der Schulhund.

„Im Januar im letzten Jahr kam Nelly als Welpe zu mir“, erzählt Inga Bruns. „Da habe ich mit Hunden angefangen.“ Sie hatte die Idee, den Hund mit in den Unterricht mit einzubinden. „Die damalige Schulleiterin war begeistert“, erinnert sich die Lehrerin. So kam es, dass Nelly schon als Welpe mit in die Menschenschule ging. „Seit sie acht Wochen alt ist, ist sie dabei.“