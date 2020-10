Kommunalpolitik in Mettmann : Von Paris in den Mettmanner Stadtrat

INFO

Kommunalwahl Insgesamt 23 Kandidaten stellten sich für das Bündnis 90/Die Grünen in Mettmann zur Wahl in den Stadtrat. Rebecca Türkis holte das Direktmandat im Bezirk „Kindergarten Am Laubacher Feld, Champagne 14“. Gemeinsam mit Nils Lessing leitet sie nun als Fraktionssprecherin die Geschicke der Grünen-Fraktion im Stadtrat.