Mehrere Strafanzeigen gestellt : Razzia: Polizei durchsucht eine Gaststätte und zwei Vereinslokale in Mettmann

Razzia: Polizei durchsucht eine Gaststätte und zwei Vereinslokale in Mettmann

Mettmann (hup) Gemeinsam haben die Kreispolizei Mettmann, das Hauptzollamt Duisburg, die Steuerfahndung Wuppertal und Mitarbeitern der Stadt und des Kreises Mettmann am Freitagabend eine Gaststätte und zwei Vereinslokale in Mettmann durchsucht.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Kreispolizeibehörde im Rahmen ihrer landesweit geltenden "Null-Toleranz-Strategie" bei der Bekämpfung von Rocker- und Clankriminalität verschiedene Objekte im Kreis Mettmann durchsucht. Zuletzt wurden mehrere Lokalitäten in der Nacht zum 1. Februar in Haan kontrolliert.