Blaulicht in Mettmann Raub an der Schwarzbachstraße – Juwelier mit dem Messer bedroht

Offenbar hat der Täter den Juwelierladen bereits am Vortag, also am Montag (9. Oktober), ausspioniert. Der Ladeninhaber meinte sich an ihn zu erinnern, konnte in seiner Aufregung aber nicht sagen, zu welcher Uhrzeit der Täter in dem Laden war. Dabei sollen weitere Kunden in dem Geschäft gewesen sein. Diese Täterbeschreibung gibt es: Der Mann ist schlank und etwa zwei Meter groß. Er hat auffällige Pickel auf der Stirn und trägt laut Ladeninhaber eine kleine rund Brille, ähnlich der von Harry Potter. An einem Handgelenk hat der Mann ein Tattoo. Er trug einen beigefarbenen Pullover und dunkle Turnschuhe der Marke Nike. Zudem trug er eine weiße Tüte mit der Aufschrift „Action“.