Spatenstich im Gewerbegebiet West Ratinger Traditionsunternehmen zieht nach Mettmann

Der Neubau in Mettmann wurde von der KMP Architekten aus Mettmann geplant und entworfen. Die Spezialisten haben bereits zahlreiche Bauvorhaben realisiert und besitzen eine Expertise in der Planung und Umsetzung von Industrie- und Gewerbebauten aus. Was an ihren Computern entstand, wird von der Bührer + Wehling GmbH als Generalunternehmer umgesetzt. Das Unternehmen mit Standorten in Oberhausen und Gaggenau sagt von sich, es lege großen Wert auf Qualität, Termintreue und Kostentransparenz. Bührer + Wehling hat in den zurückliegenden Jahren mehr als ein Dutzend Projekte in und um Mettmann erfolgreich realisiert hat. Es ist daher mit der lokalen Gegebenheit vertraut und genießt nach eigenen Worten einen ausgezeichneten Ruf in der Region.