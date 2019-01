Verkehr: Ratingen diskutiert neuen Radweg durchs Schwarzbachtal

Bürger ließen sich jüngst in der Ratinger Stadthalle von Straßen-NRW über die Sanierungspläne informieren. Foto: RP/Joachim Preuß

Ratingen/Mettmann Die Sozialdemokraten schlagen vor, Wirtschaftswege zu einer Route zu verbinden. Der Kreis will überdies weitere Radwege sanieren.

Die SPD-Fraktion in Ratingen setzt sich für einen separaten Rad- und Fußweg entlang der L 239/Mettmanner Straße ein. Allerdings nicht auf Kosten der Landschaft, um die seit vielen Jahren erbittert gekämpft wird. Stattdessen, so die SPD, sollen bestehende Wege verbunden werden, um so eine attraktive Verbindung zwischen Mettmann und Ratingen durchs Schwarzbachtal zu schaffen.