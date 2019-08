Zerstörungswut in Mettmann : Randalierende Jugendliche beschädigen Autos

Mettmann Die Tatverdächtigen sind 16 und 17 Jahre alt.

(arue) Die Polizei hat vier tatverdächtige Jugendliche festgenommen, die am Dienstag an der Florastraße kurz vor Mitternacht mehrere Autos beschädigt haben sollen. Zeugen riefen die Polizei, als sie vier randalierende Jugendliche beobachteten. Die Beamten stellten fest, dass an vier Autos die Außenspiegel beschädigt worden waren. Sie traf auf vier 16- und 17-Jährige, die aus Richtung Heinrich-Heine-Gymnasium über die Florastraße in Richtung Südring gingen. Sie nahmen die Jugendlichen mit und übergaben sie später ihren Erziehungsberechtigten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und ermittelt derzeit weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter Telefon 02104 982-6250 auch weiterhin jederzeit entgegen.