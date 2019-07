Auf der Flurstraße in Mettmann : Unbekannte werfen Verkehrsschilder um

Foto: dpa/Friso Gentsch

Mettmann Unbekannte haben am Wochenende auf der Flurstraße in Mettmann zu nächtlicher Stunde einen Zerstörungsfeldzug unternommen. In der Nacht zum Samstag hatten sie im Umfeld der Baustelle mehrere Verkehrsschilder umgeworfen, Schilder versetzt und Zuwege versperrt.

