Randale in Mettmann

Mettmann Partygäste in Metzkausen sind nur mit Pfefferspray zu stoppen.

Die Mettmanner Polizei wurde am Sonntagmorgen um 4.10 Uhr zu einer erneuten Ruhestörung, ausgehend von einer privaten Feier in einer Werkstatthalle an der Straße „Am Altenbruch“ in Metzkausen, gerufen. Die Gäste feierten dort so lautstark, dass die Anwohner erheblich gestört wurden. Da die Beamten die Partygäste bei den zwei vorangegangenen Einsätzen mehrmals zur Ruhe ermahnt hatten, drohten sie nun damit, die Party aufzulösen. Im Gespräch mit den Polizisten verhielten sich mehrere deutlich alkoholisierte Gäste der Feier sehr aggressiv und verweigerten jegliche Kooperation, so die Polizei. Da sich die Gäste nicht einsichtig zeigten, wurden zunächst zwei weitere Einsatzwagen zur Werkstatthalle geschickt, um die polizeilichen Anordnungen durchzusetzen. Als ein 23- jähriger Mettmanner schließlich mit einer glühenden Zigarette aggressiv gestikulierend auf einen Beamten zuging, wurde dieser überwältigt. Während die Beamten den Mann am Boden fixierten, versuchten weitere Gäste, den 23-Jährigen aus den Fesseln der Beamten zu befreien. Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein. Bei den Auseinandersetzungen wurden drei Polizisten leicht verletzt. Ein weiblicher Partygast musste nach dem Einsatz des Reizstoffsprühgerätes mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23- jährige Hauptbeschuldigte, der ebenfalls erheblich alkoholisiert war (1,5 Promille) sowie ein 26-Jähriger (0, Promille) kamen zur Ausnüchterung in die Zelle. Gegen insgesamt vier Beschuldigte im Alter von 23, 24, 24 und 26 Jahren wurden Strafverfahren wegen Widerstandes, Beleidigung und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen ruhestörenden Lärms eingeleitet.