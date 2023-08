Essen und Genuss in Mettmann Gastronomischer Neuzugang sehnsüchtig erwartet

Insider spekulieren, es könnte auf mehr als 700 Quadratmetern ein identisches Lokal wie das gleichnamige „Gangnamstyle Korean BBQ“ wie am Thurnmarkt in Köln entstehen. Dort werden am Tischgrill Köstlichkeiten in Form von knackfrischem Gemüse, Huhn und Fleisch serviert. Fans sind begeistert von taufrischen Viktualien und einer abwechslungsreichen Küche mit besonderen Würzungen. Das Lokal mit Café und Weinbar ist ein Franchise-Konzept, nach Depandancen in Köln und Mettmann sollen weitere Filialen in Nordrhein Westfalen entstehen.