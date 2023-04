Freizeit in Mettmann Von Hüftgold-Fahrt bis Radtour ins Blaue

„Ich möchte keinen Wettkampf“, lautet Walter Lubitz‘ grundsätzliche Herangehensweise, „die Strecken haben es in sich, sind aber nicht zu knackig.“ Grundsätzlich bietet er Touren „mit kulturellem Aspekt“ an. „Akribisch“ ist seine Planung im Vorfeld, mit GPS strukturiert er und „fahre auf den Punkt genau diese Strecke mit der Gruppe nach.“ Bevorzugt bietet er Tagestouren – unter der Woche. Eine „echte Clique“ nutzt das Angebot regelmäßig. Darunter sind „weniger junge Leute, die müssen ja arbeiten“, aber auch nicht nur Senioren. Klassiker sind Ausflüge in den Braunkohletagebau, „das ist ja jedes Mal anders, da gibt es gravierende Veränderungen.“ Donnerstag, 20. April, geht es beispielsweise aus Mettmann übers Haus Morp in die Nachbarstadt Düsseldorf an die legendäre Kiefernstraße – einst Fokus der Hausbesetzerszene, wovon noch heute manche künstlerisch ausstaffierte Fassade erzählt.