Erkrath : Radler-Lobby schmiedet wieder Pläne

Erkrath Nicht nur Ausflüge, auch verkehrspolitische Aktionen gehören zum Programm des ADFC in Erkrath. Der Stolz des Vereins ist derzeit ein neues Lastenrad, das von aktiven Mitgliedern ausgeliehen werden kann.

Das alles begleitet von regelmäßiger Expertise im städtischen Mobilitätsausschuss, diversen Ortsterminen mit der Stadtverwaltung sowie Empfehlungen während der Erstellung des kreisweiten Radverkehrskonzeptes. Daneben sei das Tourenprogramm mit insgesamt sechs neuen Tourenleitern und -leiterinnen kontinuierlich ausgebaut worden. Das Codieren von Fahrrädern zur Diebstahlprävention sei als regelmäßige Serviceleistung etabliert. Stolz präsentierte der ADFC auch sein neues Lastenrad, das von aktiven Mitgliedern ausgeliehen werden kann. Viele würden die Gelegenheit für ein kurze Probefahrt nutzen. Alle Veranstaltungen des Erkrather ADFC sind im bundesweiten Touren- undTermineportal hinterlegt und von der neu gestalteten Webseite des ADFC Erkrath verlinkt. Die Anmeldungen erfolgen ebenfalls rein digital in der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung. Es wurde aber nicht nur berichtet, sondern auch ein Vorstand gewählt. Dem wird weiterhin Peter Martin vorstehen und Oliver von Hörsten bleibt Kassierer. Neu im Team ist Norbert Hecht als Vize-Vorsitzender. Er ersetzt den in Richtung Ostsee verzogenen Jochen Pöting. Der ADFC Erkrath plant, sich in diesem Sommer weiterhin an den Feierabendmärkten in Alt-Erkrath zu beteiligen. Daneben sei eine Beteiligung an der kreisweiten Klimaschutzwoche im September vorgesehen sowie ein Neumitgliedertag. Auch eine weitere verkehrspolitische Aktion sei in Planung.