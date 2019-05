Er erlitt schwere Kopfverletzungen : Radfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Foto: dpa/Carsten Rehder

Mettmann Der 77-jährige Radfahrer, der am 20. April bei einem Unfall auf der L 239n schwer verunglückte, ist laut Polizei am Samstag an den Folgen der Verletzungen gestorben. Eine Frau aus Mettmann hatte am 20. April mit ihrem Auto die Vorfahrt des Radfahrers missachtet.

