Mettmanner Polizei sucht Zeugen: Radfahrer schwer verletzt

Mettmann Die Polizei sucht dringend Zeugen des schweren Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 13.40 Uhr auf dem Südring in Mettmann ereignet hat.

Wie berichtet, fuhr ein 67-jähriger Mettmanner mit dem Fahrrad auf dem Radweg entlang des Südrings in Richtung Wuppertal. In Höhe des Wanderparkplatzes Nösenberg überquerte er die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Radfahrer wurde durch den Wagen eines 50-jährigen Düsseldorfers erfasst, der mit seinem Hyundai den Südring ebenfalls in Richtung Wuppertal befuhr.