Leben in Mettmann Nachbarschaft peppt Goldberg mit Bäumen auf

Der Goldberg blüht auf. Das Vorzeige-Quartier zwischen Naturfreibad und Stadtwald macht das diesmal wortwörtlich: Es wurden drei neue Obstbäume gepflanzt. In der Nähe des Stadtwaldes waren bereits vor einiger Zeit einige Bäume eingegangen und konnten bislang nicht ersetzt werden. Also haben die findigen Goldberger um Thommy Sterz überlegt, wie sie vorgehen könnten. Und erinnerten sich an den nordrhein-westfelischen Fördertopf „2000 mal 1000“, bei der Bürger für Aktionen zur Stärkung der Nachbarschaft Anträge auf 1000 Euro stellen konnten.