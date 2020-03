Entwicklung im Kreis Mettmann : Quarantäne – „Ups, jetzt bist du mit im Boot“

Info

Aktuell gibt es fünf neue Erkrankte. In Erkrath werden nach wie vor neun Erkrankte gezählt. Ebenfalls gleich geblieben sind die Zahlen in Langenfeld (2) und Mettmann (1). Hinzugekommen sind drei Erkrankungsfälle in Haan, einer in Ratingen und einer in Wülfrath. Somit beläuft sich die Gesamtzahl der Erkrankten derzeit auf 17. Verdachtsfälle: 8 in Erkrath, 3 in Ratingen, je 2 in Hilden und Mettmann sowie je einen in Langenfeld und Monheim.