Für die Netztrennung waren offenbar Einzelinteressen ausschlaggebend, wie man an den Protesten anderer Stadtteile sieht. Das darf sich bei der Stadthalle nicht wiederholen. Wir sind zwar für deren Erhalt, treten aber für die direkte Entscheidungsbeteiligung der Bürger zu dieser Frage ein. Die Halle hat im Zentrum der Stadt mit den in großem Umfang in unmittelbarer Nähe vorhandenen Parkplätzen den ihr gebührenden attraktiven Standort. Dringend erforderlich sind allerdings die Sanierung und die professionelle Vermarktung der Halle. Der jetzige Zustand kann und darf kein Dauerzustand bleiben.