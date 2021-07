Nach dem Hochwasser : Prüfer untersuchen beschädigte Brücken

An der Brücke Dorper Weg kam es zu teils heftigen Unterspülungen im Brückenbereich. Foto: Stadt Erkrath

Erkrath Nach dem Hochwasser waren die Brückenprüfer in der Stadt unterwegs. Einige Brücken sind nach wie vor gesperrt, andere wieder freigegeben. Außerdem gibt es einen weiteren Termin für die Sperrmüll-Abholung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Nachwirkungen des Hochwassers beschäftigen die Stadt Erkrath nach wie vor. Zusammen mit einem Statiker hat der Fachbereich Tiefbau, Straße, Grün nun nahezu alle betroffenen Brücken innerhalb des Stadtgebietes auf mögliche Hochwasserschäden überprüft. Dabei wurden sowohl erhebliche Mängel festgestellt, als auch provisorisch gesperrte Brücken wieder freigegeben.

Bis auf Weiteres gesperrt bleiben die Brücke Dorper Weg am Stinderbach in Alt-Erkrath sowie die Brücke Überhaan am Eselsbach in Unterfeldhaus. Hier kam es zu teils heftigen Unterspülungen im Brückenbereich, wodurch insbesondere die Zuwegungen beschädigt wurden. Die Bereiche müssen daher aus Verkehrssicherungsgründen teilweise oder sogar komplett gesperrt werden.

Info Städtische Sonderseite informiert Aktuelle Informationen, Sperrungen sowie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zum Verhalten nach dem Hochwasser sind weiterhin der städtischen Sonderseite unter www.erkrath.de/hochwasser zu entnehmen.

So ist die Benutzung der Brücke Dorper Weg nur noch für Fußgänger möglich. Fahrzeuge oder Pferde dürfen die Brücke inklusive Zuwegung aufgrund ihrer Last stattdessen nicht mehr passieren. Die dort weggebrochenen Bodenelemente müssen durch eine entsprechende Fachfirma großflächig verfüllt und auch der Straßenbelag anschließend komplett erneuert werden. Wann die Arbeiten ausgeführt werden können, steht derzeit noch nicht fest.

Einschränkungen gibt es auch bei der Brücke Neubuschenhoven am Hubbelrather Bach / Stinderbach, deren Benutzung nur noch bis maximal 3,5 Tonnen erlaubt ist. Komplett abgerissen werden muss dagegen die Fußgängerbrücke an der Bachstraße. Sie wurde durch das Hochwasser irreparabel beschädigt. Das Betreten der Brücke ist strengstens verboten. Es besteht akute Einsturzgefahr. Die Brücke wird in den nächsten Tagen abgerissen.

Wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben wurden die Brücken Bismarckstraße und Morper Allee. Die Prüfungen auf Standsicherheit sowie Verkehrssicherheit verliefen einwandfrei. Auch die Brücken an der Bachstraße (Gymnasium), am Gödinghover Weg sowie am Stindertalweg weisen keine gravierenden Schäden auf.

Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser: Feuchter Hausrat stand und steht fast vor jeder Haustür. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Neben der den Brückenprüfungen finden nach wie vor im gesamten Stadtgebiet mit Unterstützung des städtischen Bauhofs und der Freiwilligen Feuerwehr mehrere Sperrgutsonderfahrten der Awista statt. Damit die aufwendige Entsorgung möglichst schnell und problemlos erfolgen kann, bittet die städtische Abfallberatung darum, die entsprechende Mülltrennung zu beachten.

Zum Sperrgut gehören demnach Möbel sowie Hausrat. Elektrogeräte sind hiervon ebenso wie verdorbenes Kleinzeug (Restmüll) zu trennen und werden gesondert abgeholt. Bauholz, Bauschutt sowie Baumischabfälle können dagegen nicht mitgenommen werden und sind selbst zu entsorgen, entweder über einen privat organisierten Containerdienst oder den Wertstoffhof.

Hierfür wird der Wertstoffhof seine Öffnungszeiten auch am kommenden Samstag, 24. Juli, erweitern. Der Hof an der Hochdahler Straße öffnet dann erneut von 8 bis 17 Uhr und hält zusätzliche Behälter und Kapazitäten bereit. Da auch Schadstoffe wie Farben oder Lacke nur bedingt vom Bauhof mitgenommen werden können, bittet die Abfallberatung diese Produkte während der turnusmäßigen Standzeiten des Schadstoffmobils zu entsorgen. Die nächste Möglichkeit hierzu besteht am Dienstag, 27. Juli, auf dem Gerbersplatz in Alt-Erkrath von 8.30 bis 18 Uhr. Ein zweites Mobil wird an diesem Tag zudem die Aufnahmekapazität erhöhen.