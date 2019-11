Gläubiger kommt aus Mettmann : Wegen hoher Schulden die Bank überfallen

Der Angeklagte muss sich derzeit vor dem Wuppertaler Landgericht verantworten. Foto: dpa, jps fdt fg ve

METTMANN/WUPPERTAL Der Angeklagte muss unter anderem ein in Mettmann gekauftes Reitpferd und Stallmiete bezahlen.

Dass er gerade Geld in den Händen hielt, das ein Wuppertaler bei einem Banküberfall erbeutet hatte? Das konnte der Inhaber einer Reitsportanlage nicht wissen. Vor zwei Jahren soll der Pferdewirt dem Mann eines seiner Pferde verkauft haben. Für 20.000 Euro plus Steuer – so hat es der Bankräuber nun dem Gericht erzählt.

Einen Teil des Kaufpreises will der 35-Jährige bezahlt haben, aus seiner Sicht hätten noch 4000 Euro offengestanden. Dazu habe er die Stallmiete über längere Zeit hinweg nicht bezahlen können – am Ende soll der Wuppertaler dem Besitzer der Mettmanner Reitsportanlage 13.500 Euro geschuldet haben. Ross und Reiter sollen zwischenzeitlich Preise gewonnen haben, was das Pferd aus Sicht seines Besitzers zu etwas gemacht habe, was man teuer habe verkaufen können.

Mit dem Pferdeverkauf habe er eigentlich seine Schulden tilgen wollen – aber der Reitstallbesitzer habe das Tier wegen der noch offenstehenden Rechnungen nicht abgeben wollen. Und dann reifte in dem Wuppertaler ein Plan, der ihn nun auf die Anklagebank des Landgerichts brachte: Ein Banküberfall als Weg aus der Finanzmisere.

Die Schreckschusspistole lag schon zu Jugendzeiten im Schrank, mit der Sturmhaube auf dem Kopf ist er früher Kart gefahren. Er packte beides in die Hosentasche, zog sich schwarze Klamotten an und parkte seinen weißen Golf hinter einer Wuppertaler Sparkassenfiliale. Dort kannte er sich aus – als Autohändler braucht man schließlich eine Hausbank. An diesem Tag im Mai jedoch stand er um 11.14 Uhr am Kassenschalter und hielt einem Kunden die Schreckschusspistole an die Hüfte.

Zwei Minuten später war der 35-jährige Angeklagte mit 10.500 Euro in der Hosentasche aus der Bank gelaufen, eine Tüte hatte er nicht mitgebracht. Noch am selben Tag fuhr er mit dem Geld nach Mettmann, um dem Pferdewirt die Scheine auf dem Tisch zu legen und das Pferd auszulösen. Mit dessen Weiterverkauf habe er dann seine Finanzprobleme lösen wollen. Die hätten begonnen, als der angeklagte KFZ-Händler das Auto einer Kundin für 15.000 Euro verkauft und das Geld teilweise dafür genommen hatte, um eigene Finanzlöcher zu stopfen.

Die Mutter der Kundin habe ihn danach massiv bedroht. Zur gleichen Zeit habe ihm auch ein anderer Bekannter damit gedroht, die geliehenen 2000 Euro von Kriminellen eintreiben lassen zu wollen. Die Schulden habe sich der Geldgeber mit 300 Euro pro Woche verzinsen lassen, da sei über Wochen hinweg ordentlich was zusammengekommen. Am Ende habe ihm das Wasser bis zum Hals gestanden und dazu sei auch noch gekommen, dass seine Frau von den finanziellen Nöten nichts gewusst habe.