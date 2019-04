Landgericht Köln : Prozess gegen rumänische Diebesbande beginnt

Das Landgericht Köln verhandelt über mehrere Taten, von denen einige auch in Mettmann und Haan verübt wurden. Foto: dpa/Volker Hartmann

Mettmann (wow) Der Saal 5 am Kölner Landgericht war voll, als gestern Morgen der Prozess gegen vier rumänische Staatsbürger, zwei Frauen und zwei Männer, vor der 14. Großen Strafkammer begann. Das war allerdings weniger dem großen Interesse der Öffentlichkeit an dem Fall geschuldet, als vielmehr dem umfangreichen Personal, das an dem Prozess teilnimmt.

Neben den vier Angeklagten sind es jeweils ein Übersetzer, mehrere Anwälte, Justizbeamte, die die vier Rumänen, die in Untersuchungshaft in Wuppertal und Köln einsitzen, begleiten, die Staatsanwältin und eine Vertreterin der Jugendgerichtshilfe. Angeklagt sind die vier jungen Männer und Frauen im Alter von 22 bis 26 Jahren wegen gemeinschaftlich begangenen Diebstahls und Raubs in insgesamt neun Fällen. Die Tatorte liegen unter anderem in Mettmann und Haan. Bei ihren Raubzügen erbeutete das Quartett Bargeld im Gesamtwert von etwa 14.000 Euro.