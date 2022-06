Protest in Mettman : Schließung des Bads bekräftigt

Protest in Mettman

Warmes Wasser und Sport ohne den Einfluss der Schwerkraft: Das machte das Bewegungsbad in Mettmann so beliebt. Foto: Momsen

Mettmann Die Leitung des Evangelischen Krankenhauses antwortet dem Seniorenrat, der die Aquafitness retten möchte. Die Vorschläge des Rates zur Einsparung werden verworfen.

Auch ein offener Brief des Seniorenrates in Mettmann zusammen mit einer Unterschriftenliste der Betroffenen wird nichts ändern. Das Bewegungsbad im Evangelischen Krankenhaus Mettmann wird wie geplant nach 22 Jahren zum 30. Juni geschlossen. Das haben Geschäftsführerin Jessica Llerandi Pulido und die Kaufmännische Leiterin, Mirja Hengstenberg, in ihrem Antwortschreiben bekräftigt, das der Redaktion vorliegt.