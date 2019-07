Projekttage am KHG : Schüler zeigen viel Kreativität

Mettmann Die Projekttage am KHG sind bunt und machen den Schülern Spaß.

Die Projekttage am KHG mit 36 Einzelprojekten standen unter dem Thema „Respekt, Erfolg, Persönlichkeit – in Verantwortung für die Welt!“.

Kreativ tätig waren etliche Schüler, die zwei Wände der Schule mit den 17 Zielen der Nachhaltigkeit in Form von Grafik und Grafitti unter der Betreuung von Mathematiklehrer Sebastian Bollig gestaltet haben. Passend dazu fanden in der Mensa die Kochgruppen statt, in denen Schüler gemeinsam mit den betreuenden Lehrkräften regionale, saisonale und nachhaltige Leckereien zubereiteten und später zum Verzehr anboten.

Das kleine Theaterstück „Abgesang der Demokratie“, das unter der Betreuung der Pädagogen Johanna Bildheim und Hans-Georg Schlegel einstudiert wurde und am Nachmittag in der Aula aufgeführt wurde, forderte die 24 Schüler dieser Projektgruppe in besonderer Weise heraus. Durch die Gegenüberstellung von Zitaten aus Funk und Fernsehen zu Demokratischen Grundverständnissen wird die zerklüftete Gesellschaft skizziert. „Diese erste Bühnenerfahrung mit der Darstellung von anderen Rollen führt zu einer Persönlichkeitsbildung und Horizonterweiterung“ beschreibt Deutschlehrer Schlegel das spielerische Lernen in der ihm anvertrauten Theatergruppe. Biologielehrer Thomas Meisel, der ehrenamtlich auch Rettungssanitäter war, hat die 20 neuen Schulsanitäter am KHG ausgebildet.