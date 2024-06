Kurz vor Ferienbeginn in Mettmann Was jetzt an den weiterführenden Schulen los ist

Freitag, 28. Juni, 18 Uhr, gibt es in der Aula an der Hasselbeckstraße 2 im Rahmen des Literaturkurses der elften Jahrgangsstufe Harald Muellers „Totenfloß“ zu sehen. „Das Stück von 1986 ist gespenstisch aktuell, die dystopische Grundstimmung wird durch das Bühnenbild und Video-/Audio-Installationen unterstützt“, macht Lehrer Jörg Dohlen Appetit auf die Inszenierung. Zum Inhalt: Chemische und radioaktive Einflüsse haben das Land verwüstet. Der Boden, die Luft und das Wasser sind vergiftet, man berührt einander nicht ungestraft. Was man isst und trinkt, muss man vorher mit dem Geigerzähler checken. Bis auf wenige noch bewohnbare Areale ist das Land zwischen Alpen und Nordsee unbewohnbar geworden. Endzeit also auch in der Bundesrepublik. „Ein tolles Bühnenbild, tolle Kostüme, tolle Technik und sehr gute schauspielerische Leistungen“, lobten Zuschauer nach der Premiere. „Es ist kurzweilig, ein seriöses Thema – aber auch an vielen Stellen immer wieder lustig.“