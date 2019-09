Mettmann : Projekt Chance: Jobcenter hilft wieder auf die Beine

Koordinatorin Stefanie Gunkel, Bereichsleiter Maik Bußkamp und Rehabilitationshelferin Melina Giesen (v.l.) arbeiten für das Projekt. Foto: Daniele Funke

Das Projekt „Chance Zukunft Regio 25“ bietet jungen Kunden Förderung im persönlichen und beruflichen Bereich an.

Früher war Christian (heute 34) in seinem gelernten Beruf als Glas und Gebäudereiniger tätig. Aber dann irgendwann geriet seine heile Welt aus den Fugen: persönliche Probleme, Drogensucht und psychische Instabilität führten dazu, dass der junge Mann seinen Job verlor, seinen Halt, seine Existenz. „Ich hab Leistungen vom Jobcenter bezogen, das war alles. Ansonsten war ich am Ende. Dann hat man mir irgendwann Anfang des Jahres die Teilnahme in diesem Projekt angeboten. Das hat mich gerettet“, erzählt er.

Das Projekt „Chance Zukunft Regio 25“ ist genau für Menschen wie Christian entworfen worden – für Menschen, die auf Grund ihrer persönlichen Lebensumstände wie psychische Krankheiten, krank machende Familienstrukturen, Suchtproblematiken oder Überschuldung nicht so einfach in den Arbeitsmarkt integriert werden können, die mehr brauchen als Bewerbungstipps und Jobangebote. „Wir sind 2015 im Kreis mit dem Modellprojekt und 15 Teilnehmern gestartet. Das Ganze hat sich so erfolgreich entwickelt, dass wir nun, seit Anfang 2019, auf 50 Teilnehmerplätze aufgestockt und die Mitarbeiterzahl von drei auf sieben erhöht haben“, berichtet Mechthild Ronge, Leiterin des ausführenden CJD-Berufsbildungswerkes Dortmund, in einem Pressegespräch. Nun wollen die Akteure ihr Projekt bekannter machen.

Das Projekt „Chance Zukunft Regio 25“ richtet sich an Menschen zwischen 18 und 25 Jahren, die beim Jobcenter gemeldet sind und niederschwellige Hilfsangebote gerne annehmen möchten. Ein bis zweimal pro Woche trifft sich Christian seit seinem Einstieg in das Förderprogramm mit Sozialarbeiterin Melina Giesen. Gemeinsam schauen sie, welche Hilfsangebote er braucht.

„Das vorrangige Ziel ist, den Teilnehmer so zu stärken, dass er sich einem Schulabschluss, einer Ausbildung oder einem beruflichen Wiedereinstieg gewachsen fühlt. Aber wir fangen bei unserer Arbeit ganz woanders an und wissen, dass ein langer Weg vor uns liegt, mal ein Jahr, mal zwei Jahre, vielleicht auch länger“, weiß Projekt-Koordinatorin Stefanie Gunkel. „Bei den allermeisten geht es vor allem erstmal um Vertrauensbildung. Manchmal treffen wir uns erstmal nur einmal die Woche in einem Café oder haben nur Whatsapp-Kontakt. Oder wir machen gemeinsam wichtige Behördengänge der Arztbesuche.“ Für Christian war schnell klar, dass er Hilfe in der Bewältigung seiner Sucht benötigte. Gemeinsam mit Melina Giesen suchte er nach einem passenden Therapieangebot, konnte danach erfolgreich entlassen werden und fand sogar eine Vollzeitstelle in seinem Beruf.

Für Maik Bußkamp vom Jobcenter Mettmann ist klar: Dieses Projekt kann man nicht in Zahlen und Zeiträumen ermessen, es ist nicht vergleichbar mit den klassischen und üblichen Fördermöglichkeiten. „Wir wissen, dass wir hier einen sehr langen Atem brauchen. Die gesellschaftliche Denke hat sich verändert, jeder Mensch hat seine Geschichte und seine Gründe für sein Verhalten, da gilt es besser hinzuschauen.“