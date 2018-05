Mettmann: Professionalität im Umgang mit Migration

Mettmann

Das Kreisintegrationszentrum Mettmann bietet am Freitag, 8. Juni, von 14 bis 16 Uhr eine Vortragsreihe zur "Prävention Extremismus - Vorurteile, Ausgrenzung und Diskriminierung" für pädagogische Fach- und Lehrkräfte, im kleinen Sitzungssaal der Kreisverwaltung, an. Die Referentin Veronika Kourabas von der Universität Oldenburg geht in ihrem Vortrag auf die besonderen Herausforderungen für pädagogische Fachkräfte ein. Wie kann professionell mit dem Spannungsfeld umgegangen werden, spezifische Lebenslagen von Schülern zu berücksichtigen, sie jedoch nicht auf das Kriterium "Schüler mit Migrationshintergrund" zu reduzieren? Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter 02104 992156.