Problemviertel in Mettmann : Hier gehört der Müll zum Straßenbild

Mettmann Entlang von Feldstraße und Elberfelder Straße ist für die Anwohner das Maß voll. Unrat und Essensreste wehen durch die Wohnstraßen. Die Betroffenen fühlen sich im Stich gelassen. Denn sie manchen immer wieder Lösungs-Vorschläge.

Auf dem grauen Stromkasten weicht eine Döner-Teigtasche im Dauernieselregen langsam auf und vermischt sich mit den Resten von Fleisch und Soße zu einem unappetitlichen Brei. Auf den Baumscheiben entlang der Elberfelder Straße liegen leere Chipstüten und verbeulte Plastik-Kaffeebecher. Und jenseits der Berufsschul-Sporthalle haben Unbekannte ihren Sperrmüll in den Büschen verteilt. „Heute sieht es nicht so schlimm aus wie sonst“, sagen zwei Anwohnerinnen, die mit ihren Nachbarn seit vielen Monaten gegen all den Dreck und Unrat in ihrem Viertel anrennen. „Von der Stadt Mettmann, vom Kreis und von der Firma Fonium fühlen wir hingehalten und im Stich gelassen.“