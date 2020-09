Mettmanner Beratungsstelle zieht Bilanz : Pro Familia berät auch zu Kinderwunsch

Andreas Müller, Miriam Zenz und Nora Diecks (r.) blicken in den Jahresbericht von Pro Familia. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Jahr 2019 ist für die Beratungsstelle von Pro Familia Mettmann gut gelaufen. Allein, dass sie mit der Beratungsstellenassistentin Miriam Zenz seit Februar 2019 eine wertvolle Unterstützung erhalten hat, ist positiv. Auch die Arbeit der Ärztin Kathrin Schnabel, die zu Fragen der Frauengesundheit und Sexualität, bei Kinderwunsch oder seelisch belastender Schwangerschaft berät, wurde gut angenommen.

(grue) „In Sachen Kinderwunsch sind noch Kapazitäten frei“, sagt Sozialpädagogin Nora Diecks. Das liegt nicht daran, dass kein Bedarf an Beratung in Sachen Kinderwunsch bestünde, sondern vielmehr daran, dass viele immer noch nicht wüssten, dass es bei Pro Familia Mettmann eine Anlaufstelle zu diesen Fragen gebe. Ebenfalls als sehr positiv bewertet die Mettmanner Pro Familia Beratungsstelle den Fördertopf für Verhütungsmittel, den der Kreis für Frauen in psychosozialen Notlagen zur Verfügung stellt.

Aus diesem Topf erhalten die Beratungsstellen des Kreises einen Anteil. Begonnen hat die Förderung im Juli 2019. „Wir haben letztes Jahr 2500 Euro bekommen“, sagt Einrichtungsleiter Andreas Müller. Auch in diesem Jahr war der Bedarf groß. „Ich hatte so viele Anfragen, dass ich im April eigentlich alles schon vergeben hatte“, erzählt Miriam Zenz. Doch dann kam Corona und alles hat sich etwas relativiert. „Jetzt ist nicht mehr viel im Topf.“ Der Bedarf ist also groß. „Wir sind sehr dankbar für diesen Topf. Von uns aus könnte er erweitert werden“, sagt Müller.

Info Gespräche und Beratungen Im Jahr 2019 wurden 291 Schwangerschaftskonfliktberatungen, 203 Schwangerschaftsberatungen, 113 Partnerschaftsberatungen, 115 Gespräche zum Thema Familienplanung, 55 nachgehende Beratungen nach der Geburt/Fehlgeburt, 37 Beratungen zur Sexualaufklärung durchgeführt. Außerdem wurden sexualpädagogische Projekte mit 94 Gruppen durchgeführt.