Bürgermonitor Mettmann : Private Kita muss Hürden nehmen

Derya Turan vor dem Gebäude an der Talstraße nahe des Schwarzwaldhauses. Hier plant sie den Aufbau einer privaten Kita. RP-Foto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das hätte sich Derya Turan einfacher vorgestellt. In Mettmann betreibt sie bereits eine Kindertagespflege. Jetzt will sie eine private Kindertagesstätte gründen. Doch nur gemeinnützige Gesellschaften oder Vereine erhalten Fördergeld.

Eigentlich ist das doch logisch. Der Stadt Mettmann fehlen Plätze in Kindertagesstätten, daher wäre es doch sinnvoll, wenn es weitere Einrichtungen dieser Art gäbe. Das dachte sich jetzt Derya Turan und begab sich an die Planungen. Die 30-jährige Erzieherin betreibt seit 2018 eine Kindertagespflege in Mettmann. Bislang sind es neun Kinder in einer Gruppe, ab September sollen es 18 Kinder in zwei Gruppen sein. Ihre Erfahrungen will sie jetzt nutzen und eine private Kindertagesstätte einrichten. Einen Ort dafür hat sie schon gefunden: Das ehemalige kleine Theater an der Talstraße, unweit von Schwarzwaldhaus und Neanderthal Museum. Dort gibt es einen lang gezogenen Raum, der jetzt als Lager genutzt wird. In einer Ecke steht noch das Werbeschild für die „Komödie“.

„Hier könnten wir einen Durchbruch zu einem 15 Quadratmeter großem Bad machen“, hat die Mutter von zwei Kindern die Planung schon vor Augen, während sie ihren Besuch durch den Raum führt. 20 bis 25 Mädchen und Jungen könnten hier genügend Platz zum Spielen finden, und auch das Außengelände wäre für die Kita nutzbar und weit genug von der Talstraße entfernt. Ein Musik-Kindergarten schwebt der jungen Mutter vor. Also setzte sich Derya Turan mit der Stadtverwaltung in Verbindung – und zeigt sich jetzt enttäuscht: „Ich brauche das Okay der Stadt Mettmann, aber ich kriege es nicht.“

Info Der KiBiz-Fördertopf ist nicht gedeckelt Ausbau Da zurzeit immer noch massiv in den Ausbau von Betreuungsplätzen investiert wird, hat das Land NRW die Mittel für die Betriebskostenförderung erhöht. Eine Kürzung der Mittel sei Träger nicht zu befürchten, betont die Sprecherin des LVR. Fristen Beginn des Kita-Jahres ist immer der 1. August eines Kalenderjahres. Bis zum 15. März müssen verbindlich die benötigten Betriebskosten für das nächste Kita-Jahr von den Jugendämtern beim LVR-Landesjugendamt beantragt werden.

Das Problem liegt in der Finanzierung der Kita-Plätze. In der Regel werden sie über das Kinder-Bildungs-Gesetz (KiBiz) gefördert. Die sonst kaum bezahlbare Kinderbetreuung – Turan weiß aus Erfahrung, dass ein nicht geförderter Vollzeit-Platz in der Kindertagespflege rund 1000 Euro im Monat kostet, „in einer Kita wäre er sogar noch teurer“ – würde mit diesen öffentlichen Subventionen auch für sozial schwache Familien erschwinglich. „Und ich möchte meine Kita nicht nur für die Elite anbieten. Ich komme selbst aus einfachen Verhältnissen“, erzählt sie.

Doch die Stadt, die für die Vergabe der KiBiz-Förderung zuständig ist, hat abgelehnt – mit Hinweis darauf, dass laut Gesetz nur Kirchen oder Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, örtliche oder anerkannte Träger der freien Jugendhilfe oder Elterninitativen und öffentliche Träger angehören. „Es besteht somit keine Grundlage auf eine Bezuschussung der von Ihnen geplanten Einrichtung“, teilte Klaudia Beck von der Stadtverwaltung der jungen Mutter mit. Das Schreiben liegt unserer Redaktion vor.

Derya Turan will den Kampf jedoch noch nicht aufgeben und hofft auf Ermessensspielräume der Stadt: „Ob nun ich die 25 dringend benötigten Plätze in einer Kindertagesstätte schaffe oder die Awo, das kann für die Stadt Mettmann doch egal sein“, sagt sie. Doch das kann es nicht. Das bestätigt der Landschaftsverband (LVR) Rheinland in Köln auf Nachfrage unserer Redaktion.

Der LVR schüttet das Geld aus der KiBiz-Förderung an die Städte aus, wenn diese es beantragen. Dieser Topf ist nicht gedeckelt, das heißt, „dass alle Plätze, für die eine Betriebskostenförderung nach dem KiBiz möglich ist, auch finanziert werden“, teilt LVR-Sprecherin Mariessa Radermacher mit. Erst mal eine gute Nachricht für den Ausbau der Kita-Plätze in Mettmann, stehen in diesem Jahr doch 219 Kinder auf der Warteliste für einen Kita-Platz. Hier konnte die Kindertagespflege noch Kinder aufnehmen, doch letztlich konnte die Stadt Mettmann in diesem Jahr für 50 Ü3- und 40 U3-Kinder den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nicht erfüllen.

Doch eine Förderung mit KiBiz-Mitteln „hängt von Betreuungsplätzen, der gewählten Gruppenstruktur der Kindertageseinrichtung, dem Alter der Kinder und der Dauer der wöchentlichen Betreuungszeit ab“, führt Radermacher weiter aus. Und nach Paragraf 25 des Kinderbildungsgesetzes können nur beim örtlichen Jugendamt anerkannte Träger Fördermittel beantragen. Das aber müssen Elterninitiativen in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft oder eines Vereins oder auch kirchliche oder freie Träger sein: „Privat-gewerbliche Träger hingegen werden vom Jugendamt nicht anerkannt und können somit keine KiBiz-Fördermittel erhalten“, betont die LVR-Sprecherin.