Kreis Mettmann: Premiere: Mettmann steigt aufs Rad für den Klimaschutz

Jeder Kilometer zählt, egal ob mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit sportlich auf einem Radweg. Foto: Achim Blazy

Kreis Mettmann "Stadtradeln" heißt es vom 19. Mai bis 8. Juni: Erstmals nimmt die Kreisstadt Mettmann an der bundesweiten Klimaschutz-Kampagne teil. Erkrath ist zum vierten Mal am Start. Aufgabe und Ziel dieser Aktion ist es, dass möglichst viele Bürger für den Klimaschutz und für mehr Lebensqualität radeln.

Zum Auftakt der Aktion wird es am 19. Mai eine Sternfahrt geben, an der sich Teams aus allen kreisangehörigen Städten beteiligen. In allen Städten haben sich ADFC-Clubs, Radsportvereine oder fahrradaffine Bürger zusammengeschlossen, um die Sternfahrt nach Mettmann zu realisieren. Gemeinsames Ziel ist der Königshofplatz, wo sie gegen 13.15 Uhr eintreffen.