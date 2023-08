Musical-Premiere in Mettmann Biblische Plagen schwungvoll inszeniert

Die Freude bei den Kindern ist jetzt schon groß, für keinen ist die Arbeit an einem Musical oder die Teilnahme an einer Bühnenproduktion neu. Kein Wunder, das von Aufregung noch nichts zu spüren ist. „Ich war schon oft dabei“, berichtet Kira stolz. Auch Niklas und Anton, singen „schon länger“ im Chor und freuen sich, bei den Aufführungen zu zeigen, was sie können.